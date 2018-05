25 anos de blues

00:00 · 03.05.2018 por Roberta Souza - Repórter

Um programa de rádio foi o primeiro a familiarizar o cearense Cláudio Oliveira com um universo musical bem específico. Era na FM Universitária que ele, ainda adolescente, ouvia o "Encontro com o Blues", e conhecia mais sobre as referências desse gênero que daria conta de sua trajetória profissional. Passadas mais de duas décadas desde aquelas primeiras audições, ele lança agora seu primeiro disco solo, revisitando sua própria vida em um tom autobiográfico das canções.

"My Way Home" conta com 16 faixas que serão todas repassadas em show de lançamento no Theatro José de Alencar nesta sexta-feira (4). No palco, ele contará com as participações do baixista Victor Fontenele (Blues Label) e Cléber Viveiros (Jogo Doido) na bateria. Fernando Victor também fará inserções com a guitarra, acompanhando Cláudio em alguns arranjos.

A intenção do músico é levar para o espetáculo toda uma bagagem de 25 anos dedicados ao Blues: do garoto que começou a tocar em barzinho aos 18, ao pai de família que ajudou a consolidar a cena do gênero na cidade, estando na base da Associação Casa do Blues e da formação das primeiras bandas cearenses com essa proposta.

"O ponto fundamental foi aos 21, quando meu pai faleceu. Fui obrigado a cair na noite, tocar MPB, enquanto tentava inserir blues no repertório, mas havia muita estranheza do público, principalmente onde eu tocava, ali pela Praia de Iracema", recorda. Aos poucos, ele foi conquistando espaço e em 2006 surgiu a banda Puro Malte, da qual fez parte por 9 anos.

Com a Casa do Blues, a partir de 2009, também conseguiu realizar festivais e circuitos na cidade e em alguns interiores do Estado. Com a Puro Malte, participou de algumas dessas atividades, como o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, por exemplo. Mas em 2015 resolveu tentar carreira solo, e o novo disco é fruto dessa experiência, mas sem descartar as demais.

"A partir de 2010 eu me tornei o principal compositor da Puro Malte, após o afastamento do outro vocalista, que foi morar nos EUA. Mas muitas das músicas não foram gravadas e eu fiquei com muita coisa guardada", conta Cláudio. Pelo menos duas das canções desse período foram revisitadas, ampliadas e podem ser ouvidas no CD.

Temas

Desde o título o trabalho mostra a que veio. Segundo Cláudio, "o caminho para casa" remete a sua primeira residência, um local muito simples no bairro Cristo Redentor, com quem dividiu moradia com os pais e uma tia durante parte da vida. A partida de todos fez com que ele vendesse o imóvel e nunca mais voltasse lá.

"Ela ficou meio assombrada. De certa forma, a casa se tornou um lugar que eu não queria estar. Aliás, queria estar com meus pais. Fica uma coisa sombria na minha cabeça, mas ao mesmo tempo trás lembranças boas", observa.

A escolha de fazer um disco todo em inglês também está vinculada a experiências pessoais. "São dois motivos: primeiro, sempre me fissurei pelo idioma e me prometi que um dia iria gravar um disco em inglês. Depois, quando percebi que pela internet eu poderia falar pra mais gente, fiquei mais interessado. O inglês já não é mais a maior barreira, é uma música universal", defende o músico.

"My Way Home" está disponível em todas as plataformas de streaming desde dezembro. Entre as temáticas presentes, estão solidão, melancolia, esperança e superação. Gravado no Dark Side Estúdio entre maio e agosto de 2017, contou com a técnica de Leonardo Nathan, que assina a produção juntamente com Cláudio.

A aposta de Cláudio com o novo CD é também visitar outras praças. Segundo ele, apesar dos avanços da cena Blues no Ceará, algumas dificuldades permanecem, como os baixos cachês, por exemplo. "Ainda continua uma certa desvalorização em detrimento de outros gêneros e bandas covers", denuncia.

Difusão

Para ele, está chegando a hora de sair de fortaleza, buscar outros polos e capitais. "O caminho agora será justamente procurar as maiores cidades do interior e outras capitais do nordeste pra fazer caminhos que alguns músicos daqui estão trilhando. É um a realidade mais pé no chão", acredita. Com o disco em mãos, o percurso ganha incentivo.

Vale lembrar que o CD físico está disponível na Planet CDs, localizada na Galeria do Rock (R. Senador Pompeu, 834-A, Sl 207, Centro) e os ingressos para o show desta sexta também podem ser adquiridos lá.

A abertura da casa para o lançamento será feita com a participação especial do trio cearense, Gumbo Blues, formado pelos músicos, Roberto Lessa (voz e guitarra), Gabriel Yang (voz e guitarra) e Marcelo Holanda (bateria). Lessa, inclusive, é o responsável por apresentar o programa "Encontro com o Blues" da FM Universitária atualmente. A difusão do Blues segue firme entre novos Cláudios.

Disco

My away home

Cláudio Oliveira

Independente

2017,16 faixas

R$19,90

Mais informações:

Show de lançamento do CD "My Way Home" de Cláudio Oliveira, no Theatro José de Alencar (Palco Mestre Boca Rica). Participação: Gumbo Blues. Dia 4/05, às 18h. Ingressos: R$ 10 (inteira). Ingresso + CD: R$ 15. Contato: (85) 987514183 (whatsapp)