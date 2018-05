1968, o ano das tormentas

00:00 · 05.05.2018 por Dellano Rios - Editor de Área

Há momentos na história em que protagonistas e testemunhas têm uma noção imediata da importância do que está sendo vivido. Foi assim com o ano de 1968, sobretudo por trás das barricadas, montadas em meio mundo, agitadas por pautas diversas e unificadas pelo desejo de mudanças drásticas.

Ainda que seja errado pensar numa agitação uniforme, contando com a participação de todos, pode-se afirmar que, em boa parte do mundo ocidental, o ano foi o pico da já inquieta década de 1960.

Leia ainda:

O quadro do Brasil naquele ano era opressivo, com violenta repressão do Regime Militar, traduzida no Ato Institucional Número 5 (AI-5). As artes constituíam um território minado pela censura. Ainda assim, foram lançadas obras-primas, ousadas em seus discursos, como o longa-metragem "O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro", de Glauber Rocha, e o disco-manifesto "Tropicalia ou Panis et Circencis" com jovens que logo se tornariam figurões da MPB - Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé.

Nos EUA e em parte da Europa, o quadro era diferente. O autoritarismo dos regimes era, por assim dizer, velado, o que possibilitou a ascensão de levantes que tomaram as ruas. Em Paris, o mês de maio viu estudantes e trabalhadores entricheirados, clamando mudanças radicais, bem traduzidas em um dos slogans que apareceram nos muros da cidade por aqueles dias: "Sejamos realistas, peçamos o impossível".

Londres, Berlim, as principais metrópoles norte-americanas, todas foram tomadas por jovens, fartos de políticas sangrentas, com resultados que iam do massacre das populações negras à desastrosa guerra dos EUA contra o Vietnã.

O fogo e a pólvora

A revolta, em parte, tinha uma explicação estatística. Estavam nas ruas os filhos do pós-Guerra. Nas nações ricas, o boom de natalidade posterior à Segunda Guerra Mundial fez crescer a população jovem de forma desproporcional. É disso que fala Jim Morrison na canção "Five to One", que sua banda The Doors lançou naquele ano: "eles têm armas, mas nós temos os números".

As pautas de 1968 apontavam na direção de uma transformação de valores, da construção de ambientes menos autoritários (incluindo nas universidades, de onde vieram boa parte dos manifestantes do famoso maio de 68 francês), numa versão mais programática de ideias que estavam dispersas por aí, nas várias frentes da contracultura.

Não foi à toa que as artes desempenharam papel tão importante. A rebeldia traduzida em canções de rock ou no cinema - que se distanciava dos padrões de Hollywood - inspirava os manifestantes e ilustravam suas ideias. Não impressiona que essas agitações, no calor da hora, servissem de musa para novas músicas e novas histórias levadas às telas. De certa forma, estes discursos davam a porção romântica de uma fórmula que tinha sua contraparte racional. A filosofia teve um importante papel em 1968 e não foi de se estranhar quando, de seus autores, foram cobradas posições enfáticas.

Pensamento

Theodor W. Adorno tinha 64 anos quando o clima entre ele e os estudantes alemães ficou pesado. O filósofo não sabia, mas vivia seu último ano; estava de volta à Alemanha, após anos de errância internacional, forçada pela perseguição nazista aos judeus na Europa, na Segunda Guerra Mundial.

Adorno era professor da Universidade de Frankfurt e uma figura pública famosa, com obras importantes como "Dialética do Esclarecimento" (com Max Horkheimer, de 1944) e seus estudos de sociologia da música. Sua obra era densa e de difícil leitura; evocava autores como Marx e Hegel, para dissecar, criticamente, o tempo presente.

Os estudantes, engajados em protestos que se debatiam contra o status quo, o consideram insuficientemente radical. Acreditavam que o tempo de mudanças havia chegado e que, para tal, era preciso agir. Adorno, cerebral e pessimista, acreditava que o jogo estava irremediavelmente perdido - há tempos. "Eu construí um modelo teórico de pensamento. Como eu poderia suspeitar que as pessoas iam querer implementá-lo usando coquetéis molotov?", indagou em uma entrevista já próximo do fim da vida.

O debate público se seguiu, com Adorno criticando os estudantes por seu autoritarismo. O embate também teve episódios privados - como uma troca de cartas em que se opunham Adorno e Herbert Marcuse, outro filósofo alemão e seu colega na chamada Escola de Frankfurt. Ao contrário de Adorno, Marcuse era adorado pelos estudantes, que tinham em "O homem unidimensional" (1964, no Brasil, publicado como "A ideologia da sociedade industrial").

Espetáculo

O caso envolvendo os pensadores da Escola de Frankfurt não foi um episódio isolado, no conjunto das agitações de 1968. Na França, o filósofo Louis Althusser (1918-1990) ficou contra a parede, confrontado pelos manifestantes.

O embate entre nomes famosos da filosofia e os manifestantes que foram às ruas dá a medida da importância das ideias para aquele momento histórico. Episódio que ainda hoje serve de ponto de partida para reflexões em diversas disciplinas, o ano das tormentas teve seu roteiro parcialmente escrito em obras que questionavam as estruturas econômicas, sociais e morais do mundo Ocidental, caso de "A sociedade do espetáculo" (1967), obra máxima do pensador situacionista francês Guy Debord, e da obra-prima de Herbert Marcuse.

Anos depois, uma curiosa inversão se deu. Se, em um primeiro instante, estes livros ajudaram a entender 1968, hoje são os episódios históricos daquele ano que fundamentam nossa leitura destes clássicos ainda rebeldes e atuais.