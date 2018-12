A Mercedes-Benz mostrou a nova geração do Classe G no Brasil durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro. O modelo chega na versão de topo, 63 AMG. O jipão, que agora está menos rústico que antes, vem em duas configurações: G63 AMG e G63 AMG Edition 1. Os preços são de R$ 1.049.900 e R$ 1.179.900, respectivamente. O jipão do milhão.

A série de lançamento, Edition 1, traz visual diferenciado. São duas cores para a G 63 AMG Edition 1: preta e cinza metálicos. Há ainda faixas nas laterais em um tom de grafite fosco. Nos espelhos há uma faixa vermelha e o pacote AMG Night traz detalhes em preto brilhante. As rodas de 22 polegadas são em preto fosco e com aro pintado de vermelho. Por dentro, há costura contrastante na cor vermelha e os bancos esportivos têm couro em napa preto e vermelho. No acabamento

do painel há fibra de carbono também com detalhes vermelhos.

O motor, para as duas versões, é o V8 4.0 biturbo que rende 585 cv a 6.000 rpm e 86,6 mkgf entre 2.500 rpm e 3.500 rpm. Ele traz ainda sistema de desativação dos cilindros, trabalhando apenas com quatro deles.

A tração é integral com ajuste de 60% para o eixo traseiro e 40% para o dianteiro, podendo variar. A transmissão é a automatizada de duas embreagens e nove marchas. O sistema tem caixa de redução para trechos off-road mais pesados e diferencial com bloqueio eletrônico, além da opção de bloqueio em 100% manual.

A suspensão mudou. A dianteira é independente com braços duplos e a traseira manteve o padrão eixo rígido, que é prático e bastante confiável para uso no fora de estrada. Há cinco modos de condução on-road e três off-road. Os ‘on’ são: escorregadio, conforto, esportivo, esportivo + e personalizável. Os ‘off’ são: areia, trilha e pedra.

De série, há faróis de LEDs com facho alto automático, painel virtual de instrumentos integrado a uma segunda tela da central multimídia, ambas de 12,3 polegadas. Há três modos de exibição que mudam o painel: Clássico, Esportivo e Progressivo.



Ficha Técnica

Motor: 4.0l, V8

Potência: 585 CV

Torque (Nm/rpm): 850/2.500 – 3.500

Transmissão: Automatizada, 9 velocidades

Aceleração 0-100 km/h: 4,5 segundos

Preço: R$ 1.049.900 e R$ 1.179.900